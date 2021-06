Helikoptertreffen auf der Manzenhub

Ein ungewöhnliches Bild hat sich am Samstag in Wila gezeigt. Auf der Manzenhub sind zur Mittagszeit sieben Helikopter von Swiss Helicopter gelandet. Ein Leserreporter, der gerade zu dieser Zeit mit dem Bike in der Gegend unterwegs war, konnte ein Foto der Maschinen schiessen. «7 Piloten beim Zmittagessen auf der Manzenhueb», titelte er dazu.