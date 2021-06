«Die Kulti ist eine der letzten grossen Festungen der Subkultur»

Big Zis ist Rap-Veteranin, Feministin, Gewinnerin des letztjährigen Schweizer Musikpreises und Mutter dreier Kinder. Sie macht einfach ihr Ding, sagt sie. Und das seit einem Vierteljahrhundert. Etwas länger ihr Ding macht die Kulti: Nämlich 41 Jahre schon. So passt es irgendwie, dass die ehemalige Hausbesetzerin Franziska Schläpfer, so heisst Big Zis bürgerlich, zum nachgeholten 40-Jahre-Jubiläum in der Kulti auftritt.