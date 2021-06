«Szenario zeichnete sich über das Wochenende ab»

In Pfäffikon sind die Jungen los. Und wissen ganz genau, was sie wollen: Unterbinden, dass die Totalrevision der Polizeiverordnung so genehmigt wird, wie sie den Bürgern aktuell vorgelegt wird. Das würde nämlich bedeuten, dass das öffentliche Musikhören unter der Woche ab 20 Uhr, am Samstag bereits ab 18 Uhr und an Sonn- und Feiertagen sogar ganztags verboten wird.