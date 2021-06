Post will Filiale in Bubikon in Volg integrieren

Die Farbe Gelb scheint sich aus dem Zürcher Oberland zurückzuziehen. Erst kürzlich wurde angekündigt, dass Poststellen in den Gemeinden Schwerzenbach, Maur und Uster durch Partnerfilialen ersetzt werden.

Nun soll auch diejenige in Bubikon ausgedient haben. Die Schweizerische Post plant, die Filiale an der Dorfstrasse 18 noch in diesem Jahr in den Volg zu verlegen.