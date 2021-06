«Es braucht Menschen mit radikaleren Haltungen»

Der in Dürnten aufgewachsene Dominik Waser wohnt seit rund vier Jahren in Zürich. Nun will der 23-Jährige Zürcher Stadtrat werden und steigt für die Grünen ins Rennen. Er ist eines der bekanntesten Gesichter der Klimabewegung und war Mitglied des Komitees, das die Pestizid-Initiative lanciert hat.