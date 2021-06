Littering ist ein leidiges und in jeder Gemeinde omnipräsentes Thema. Die Stadt Uster will nun mit einer Influencer-Kampagne die Bevölkerung auf das Thema aufmerksam machen und den herumliegenden Abfall gleichzeitig reduzieren.

Damit probiere die Stadt nun eine neue, zeitgemässe Massnahme aus, heisst es in einer Mitteilung. Die Kampagne namens «Cleanfluencers» spreche gerade junge Generationen auf den relevanten digitalen Kanälen an und kläre sie über die Auswirkungen und Konsequenzen von Littering auf, so die Stadt.

Influencer in Uster unterwegs

Influencer könnten im Idealfall als «Opinion-Leader» (zu Deutsch: Meinungsbildner) wirken und als authentische Botschafter aufklären. Mit ihren Auftritten unterstützten sie städtische Organisationen in ihrem Kampf gegen den liegengelassenen Abfall.

Bis Ende Juli sind die drei Influencer Joung Gustav, Nathalie Sulser und Taulant Gashnjani in Uster unterwegs und teilen auf ihren jeweiligen Social-Media-Kanälen Beiträge zum Thema Littering.

Schweizer vs. Ausländer

Den neusten Beitrag finden Sie hier. Dieser zeigt zunächst einen Schweizer Vater, der seinem Sohn, der gerade seinen Abfall auf die Strasse geworfen hat, erklärt, dass er diesen umgehend zu entsorgen hat: «Nei, nei nei! Ich diskutiere eifach nöd. Ich säg dir jetzt, was du zdue häsch!»

Danach ist Vater in einem Kosovo-Pulli zu sehen, der mit seinem Sohn schimpft, nachdem dieser seinen Müll auf ein Fussballfeld gekickt hat: «Was häsch fur eine Kultur, Mann eh?! Da isch Kubel! Nimmsch und bringsch», und deutet auf einen Abfalleimer.

Das Fazit der Geschichte lautet gemäss des Influencers: «Egal, ob jung oder alt, egal, welche Nationalität: Macht, was ihr wollt ich muss euch ja nicht belehren. Aber dieser verdammte Shit, Alter, haued ihr mir gfälligst da ine.» Er packt eine herumliegende Dose und knallt sie in die Abfalltonne. «Es isch nöd zvill verlangt!»