1-August-Feiern in Rüti und Hinwil abgesagt

Dank den tiefen Corona-Fallzahlen treten ab Ende Juni weitere Erleichterungen für die Bevölkerung in Kraft: Geimpfte, Genesene und Getestete dürfen im Club bald wieder ohne Masken tanzen, im Kinosaal sind wieder 1000 Personen erlaubt, genauso wie im Fussballstadion.

Trotzdem haben die Gemeinden Rüti und Hinwil beschlossen, ihre Bundesfeiern auch in diesem Jahr abzusagen. Die Gründe dafür liegen unter anderem bei den Corona-Einschränkungen, die offenbar die Planung und Durchführung der 1.-August-Feiern erschweren.

In Rüti wurden die Bundesfeiern bisher jedes Jahr von einem anderen Verein organisiert, schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung. 2020 waren es die «Schluuchlose Fägswiler», die die Bundesfeier durchführten: Sie passten die Feier den Corona-Einschränkungen mit einem speziellen Konzept und einer beschränkten Besucherzahl an.

Doch diesmal wollte den Aufwand offenbar niemand auf sich nehmen: «In Rüti fand sich kein Verein, der die Organisation dieses Jahr durchführen wollte», schreibt die Gemeinde.

Zu wenige Ressourcen

Auch in Hinwil werden die Festlichkeiten vom 1. August nicht stattfinden. «Die Gesundheit der jeweils mehreren hundert Gäste hat für den Gemeinderat höchste Priorität», heisst es in einer Mitteilung. Dass sich der Gemeinderat und der Verkehrsverein zur Absage des Anlasses entschieden haben, habe mit der fehlenden Planungssicherheit und begrenzten Personalressourcen zu tun.

So könnten die geforderten Sicherheitsmassnahmen am Durchführungsort beim Schulhaus Meiliwiese aus organisatorischen Gründen nicht sichergestellt werden – die notwendigen Zutrittskontrollen und Schutzkonzepte seien schwer umsetzbar.

«Auch eine Zulassung zu den Feierlichkeiten nur für Geimpfte, Getestete und Genesene wäre gegenüber der Öffentlichkeit nicht zu verantworten», schreiben der Gemeinderat und der Verkehrsverein weiter. Dass der «traditionelle Anlass zur Feier unseres Bundesstaates» auch dieses Jahr nicht durchgeführt werden kann, bedauere man.