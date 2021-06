Stimmvolk genehmigt Geschäfte im Schnelldurchlauf

Der Volketswiler Gemeinderat konnte dem Stimmvolk am Freitagabend schwarze Zahlen präsentieren. Bei einem Aufwand von 63,1 Millionen Franken und einem Ertrag von 68,8 Millionen Franken resultierte in der Jahresrechnung 2020 ein Ertragsüberschuss von 5,7 Millionen Franken. Das grosse Plus liegt vor allem an hohen Grundstücksgewinnsteuern. Ursprünglich hatte der Gemeinderat einen Ertragsüberschuss von knapp 500'000 Franken budgetiert.

Dieses positive Ergebnis stimmte auch die 55 anwesenden Stimmberechtigten zufrieden. Wie Gemeindeschreiber Beat Grob auf Anfrage mitteilt, sei die Jahresrechnung diskussionslos und ohne Gegenstimme genehmigt worden. Bereits nach einer knappen halben Stunde sei die Versammlung der Politischen Gemeinde dann auch schon wieder vorüber gewesen.

Schul-Traktanden ebenfalls ohne Diskussionen

Auch an der anschliessenden Versammlung der Schulgemeinde ging es zügig zu und her. Die Jahresrechnung 2020, die mit einem Plus von 1,8 Millionen Franken schloss, sei von den anwesenden 55 Stimmberechtigten ebenfalls ohne Gegenstimme und ohne Diskussionen angenommen worden, wie Schulpräsident Yves Krismer (FDP) mitteilt.

Auch die Vorberatung des Objektkredites für die Sanierung des Schulhauses Lindenbühl habe zu keinen Diskussionen geführt. Die Stimmberechtigten genehmigten diesen zuhanden der Urnenabstimmung vom 26. September.