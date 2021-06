Hinwilerin vermisst seit Tagen ihre Katze

Nach ihrem Umzug von Saland nach Hinwil musste Eliane Ulrich eine traurige Entdeckung machen: Vom einem Tag auf den anderen kehrte ihre Katze Pipa nicht mehr nach Hause zurück. In der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Hinwil, wenn...» schreibt die Besitzerin, dass sich die Katze bereits etwas an ihren neuen Ort gewöhnen konnte. «Seit einer Woche ging sie rund um die Uhr ein und aus, was gut funktioniert hat.»

Doch seit dem 10. Juni sei der weibliche Tiger nun nicht mehr zurückgekehrt. Ulrich hat mittlerweile auf der Schweizerischen Tiermeldezentrale eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Zudem wurde ihr Hilferuf in der FB-Gruppe über 50 Mal geteilt.