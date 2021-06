Ein Jahrzehnt als Energydrink

Die wichtigste Gruppierung des Jahrzehnts versteht sich aber nicht als Reaktion auf die Leistungsgesellschaft, sondern als ihre Vollstreckerin. Es ist die Kaste der Yuppies. Eine Egoistenkultur von Börsengängern, deren Vertreter mit Werten handeln, ohne welche zu schaffen. «Gier ist gut, denn Gier funktioniert», sagt Gordon Gekko, der Börsenmakler in Oliver Stones Film «Wall Street» von 1987.

Dem Yuppie gehe es darum, schreibt Balzer, Geld zu verdienen um des Geldverdienens willen, Reichtum zu erwerben, «um diesen Reichtum durch riskante und deswegen erregende Investitionen immer wieder aufs Spiel zu setzen und dadurch zu mehren». Und was den Hippies das Marihuana war, die Pflanze der Lethargie, bietet den Yuppies das Kokain. Für alle anderen bleibt der Energydrink, noch eine Erfindung der Achtzigerjahre.

Nur erklärt diese ganze Beschleunigung der Gesellschaft, der metallisierte Glanz der Tom-Cruise-Filme, die chic geföhnten Videomusiker, die neuen, kiloschweren Mobiltelefone noch nicht, was der Philosoph Jürgen Habermas Mitte der Achtzigerjahre als «neue Unübersichtlichkeit» erkennt. Was entzieht sich dem gleissenden Glanz, in dem diese Dekade funkelt? Was lauert unter der bunten Fröhlichkeit?

Das metallisierte Jahrzehnt

Es ist die Angst, schreibt Balzer, das dialektische Gegenmoment zur Beschleunigung. Die Angst vor einem Nuklearkrieg, die Demonstrantinnen und Demonstranten zu Hunderttausenden auf die Strasse treibt. Mit dem ersten Teil des sogenannten Nato-Doppelbeschlusses installieren die Westmächte Tomahawk- und Pershing-Raketen auf europäischem Boden, um mit der sowjetischen Aufrüstung gleichzuziehen.

Zwar bleiben die Raketen in ihren Silos, dafür kommt es im April 1986 in der Ukraine zu einem atomaren Super-GAU: Kernschmelze in Tschernobyl, eine ganze Region als Krebsstation, verseuchte Felder in Europa; unsichtbare Gefahr, kollektive Panik.