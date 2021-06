Der Apfel, ein Alleskönner

Wieder draussen an der frischen Luft schreitet Petra Hager zum Hofladen. Hier zeigt sich die ganze Vielseitigkeit des Apfels. Neben den frischen Früchten, dem sogenannten Tafelobst, das direkt zum Reinbeissen verleitet, sind hier Apfelprodukte in allen Variationen zu sehen. Denn Äpfel eignen sich nicht nur zum Mosten. Man kann damit auch backen und kochen. So entstehen feine Wähen, getrocknete Öpfelringli oder ein klassisches Apfelmus. Und sogar Glace kann aus Äpfeln hergestellt werden.

Gerade diese Vielfalt macht den Apfel wohl zu einer der beliebtesten Obstsorten in der Schweiz überhaupt. Und sie macht ihn auch äusserst nachhaltig. Fast jede Frucht kann in irgendeiner Form verarbeitet werden. Petra Hager meint denn auch: «Die verschiedenen Produkte, die man über das ganze Jahr hinweg aus einem Apfel herstellen kann, machen ihn so einzigartig.»