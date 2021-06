«Das ist ein positives Zeichen für ein aktives Rüti»

Hochsommerliches Wetter, Fussball-EM und auf dem Traktandum die Jahresrechnungen 2020: Das sind nicht eben die Zutaten, die jeweils für gut besuchte Gemeindeversammlungen sorgen. Auch wenn später mehrere Referenten mit einem Augenzwickern darauf hinweisen werden, dass sie mit ihren Voten vorwärts machen, damit es sicher für den Anpfiff um 21 Uhr reiche.

Gerade einmal 85 Stimmberechtigte finden sich an diesem Montagabend in der Reformierten Kirche Rüti ein. Etwas fällt dennoch bereits vor dem Eingang auf: Es hat viel mehr junge Menschen als normalerweise. Der Grund dafür lässt sich leicht am Gefährt beobachten, das einige der jungen Erwachsenen neben der Kirche parkieren: Sie kommen mit BMX oder Mountainbikes.

Diese Bikes sind prädestiniert für die Fahrt auf einem Pumptrack und um so einen geht es im zweiten Traktandum des Abends. Die Stimmberechtigten befinden dabei über die Genehmigung eines Kredites über 200‘000 Franken für einen Pumptrack in Rüti.

In Rüti fehlt ein Begegnungsort für Junge

Gemeinderätin Christa Thoma, auf deren Initiative die geplante Anlage zurückgeht, klärt die älteren Semester zu Beginn auf und beantwortet die Frage: «Was ist ein Pumptrack?» gleich selbst. «Vereinfacht gesagt: Ein Pumptrack ist ein Spielplatz für alles, was Räder hat». Etwas genauer: Pumptracks sind Rundkurse, hügelige Bahnen mit Steilkurven und Sprüngen, die mit BMX, Mountain- oder Dirtbike oder auch dem guten alten Trottinett befahren werden.

Die Rütner Version soll in Rüti im Dreieck Bikepark, Sekundarschule und Halle Schwarz zu stehen kommen. Thoma preist die vielen Vorzüge an, die ein solcher Pumptrack für das Dorf haben könne. Es würde ein richtiger Begegnungsort entstehen, der allen Generationen offen stehe.

Die Anlage verursache keinen Lärm, was sich auch während des letzten Sommers gezeigt habe. Damals stellte der Kanton eine mobile Anlage in Rüti auf. Sie wurde rege genutzt. «Über 28‘000 Runden» seien darauf gedreht worden, sagt Thoma. Und es habe keine einzige Reklamation gegeben.

Mit Nachdruck weist sie auf die Befragung von über 700 Jugendlichen hin, die 2019 durchgeführt wurde und aus der folgende Schlüsselerkenntnis gezogen wurde: Es fehlt in Rüti an attraktiven Freizeitorten, an denen sich junge Erwachsene treffen können. Einfach so, ohne Konsumzwang. Der Pumptrack würde dieses Manko beheben.

Kanton steuert 75'000 Franken bei

Die Kosten für die Anlage betragen insgesamt 275‘000 Franken, wovon der Kanton 75‘000 Franken übernimmt. Die restlichen 200‘000 Franken, die als Kredit beantragt werden, stammen aus der Jubiläums-Dividende der ZKB, die von den Gemeinden explizit für Projekte gebraucht werden soll, die der Bevölkerung zu Gute kommen.

«Der Pumptrack bietet einen gesellschaftlichen Mehrwert und verbindet Generationen.» Christa Thoma (Mitte), Gemeinderätin Rüti

Man merkt es dem Votum der Gemeinderätin an: Der Pumptrack liegt ihr am Herzen. Und die Rütner Stimmberechtigten scheint sie mit ihren Argumenten zu überzeugen. Sie nehmen den Kreditantrag für den geplanten Pumptrack einstimmig an. «Ich bin sehr glücklich», sagt Thoma im Nachhinein. «Das ist ein positives Zeichen für ein Miteinander und aktives Rüti. Der Pumptrack bietet einen gesellschaftlichen Mehrwert und verbindet Generationen.»

Geplanter Baubeginn im Sommer

Läuft alles nach Plan könne im Sommer mit dem Bau begonnen werden, rechnete die Gemeinderätin vor. Dieser dauert je nach Wetterbedingungen vier bis acht Wochen. Schon im Herbst könnten also die ersten Bikes durch den Pumptrack rollen.

Die Jahresrechnungen der Politischen und der Schulgemeinde werden ebenfalls einstimmig angenommen. So findet die Gemeindeversammlung schon nach rund eineinviertel Stunden ihren Abschluss. Womit die eingangs erwähnten Referenten, die auf die Fussball-EM verwiesen, Recht behalten sollten. Die Fussballfans unter den Anwesenden dürften es rechtzeitig auf den Anpfiff zurück in die heimische Stube geschafft haben.