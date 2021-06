Dübendorfer sagen erneut Nein zu Tempo 30

Dübendorf will den Fuss nicht vom Gas nehmen. Nach 2004 und 2013 schickten die Stimmberechtigten am Sonntag schon zum dritten Mal eine Vorlage für grossflächiges Tempo 30 bachab. Das ist das vorzeitige Aus für 16 weitere 30er Zonen in den Quartieren. Mit 59,4 Prozent Nein-Stimmen ist das Resultat unmissverständlich. Die Stimmbeteiligung lag bei knapp 53 Prozent.