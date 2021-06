Maurmerin programmiert an der ersten Informatikolympiade für Mädchen

Es ist eine Premiere: In Zürich findet die erste «European Girls’ Olympiad in Informatics» kurz «EGOI» statt. Die Teilnahmebedingungen sind simpel: Wer sich in der nationalen Informatikolympiade qualifiziert hat, noch zur Schule geht und weiblich ist, darf an der «EGOI» antreten und ihr Talent während zwei fünfstündigen Prüfungen unter Beweis stellen.