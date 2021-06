Derzeit hohe Wasserstände bergen Gefahr, zu ertrinken

Das Wochenende verheisst sommerliche Temperaturen um die 28 Grad und viel Sonne. Dieses Wetter wird die Oberländer unweigerlich an die Seen locken – sei es, um sich in die Wiese zu fläzen und an seinem Teint zu arbeiten oder um zu baden.

Nun rät aber die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) in einer Mitteilung vom Freitag von einem Aufenthalt in Fliessgewässern ab. «Wir empfehlen den Menschen, sich an sicheren Orten dem Wasserspass zu widmen oder noch etwas zu warten», heisst es dort. Hohe Wasserstände führten zu stärkerer Strömung, zu Wassertrübung und tieferen Temperaturen. Eine Badeanstalt biete mehr Sicherheit.

Im vergangenen Jahr ertranken laut der SLRG 46 Menschen in Schweizer Gewässern. Darunter waren 32 Männer, 10 Frauen und 4 Kinder. 44 der Todesfälle ereigneten sich in offenen Gewässern: 25 Menschen ertranken in Flüssen oder Bächen, 19 in Seen, eine Person im heimischen Pool und eine im Planschbecken. (sda/tac)