Verfolgen Sie die partielle Sonnenfinsternis

Das seltene Naturschauspiel lässt sich laut Markus Griesser, Leiter der Sternwarte Eschenberg, am besten mit einer speziellen Finsternis-Brille beobachten, wie sie beispielsweise in einzelnen Optik-Fachgeschäften erhältlich ist. Zur Not kann auch ein dunkles Schweissglas oder eine mehrfach geschlagene Rettungsfolie ihre Augen schützen, wenn man nur kurz in die Sonne schaut. Aber Vorsicht: Eine Sonnenbrille reicht für solche direkten Beobachtungen des Tagesgestirns nicht aus!