Musik von Freunden für Freunde

Nun hat es doch noch geklappt. Nach zweimaligem Verschieben können die Musiktage Gossau in der Altrüti in Gossau stattfinden. Organisator Marco Gottardi zeigt sich erleichtert über den positiven Bescheid, den er anfangs Juni von der Gemeinde Gossau erhalten hat. «Wir haben so lange darauf hin gefiebert und können den Event nun endlich durchführen. Es fällt mir ein riesiger Stein vom Herzen.» Eigentlich hätte der Anlass zuerst im März und dann im Mai durchgeführt werden sollen. Doch beide Male machten die Coronapandemie und die einhergehenden Schutzmassnahmen Gottardi und seinem OK, das aus seiner Frau Rahel Gottardi, Rolf Geiger und Cornelia Bosshard besteht, einen Strich durch die Rechnung.