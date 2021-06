Junge Pfäffiker proben wegen Musik-Verbot den Aufstand

Die Pfäffiker Gemeindeversammlung am kommenden Montagabend droht zum Krimi zu werden: Zankapfel ist die Totalrevision der Pfäffiker Polizeiverordnung. Was sich nach trockener Kommunalpolitik anhört, ist in Tat und Wahrheit höchst umstritten. Denn neben neuen Bestimmungen im Kampf gegen Neophyten und zur Videoüberwachung im öffentlichen Raum beinhaltet die neue Polizeiverordnung auch deutlich restriktivere Regeln zu den Ruhezeiten.