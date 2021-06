Jubiläumsausgabe mit nordischem Flair

Seit diesem Mittwoch steht die Obere Mühle in Dübendorf wieder ganz im Zeichen des Jazz. Mit einem ausverkauften Konzertabend in Gedenken an den kürzlich verstorbenen Hans Gersbach, Mitglied des organisierenden Vereins, wurden die 10. Jazztage lanciert.

Lange war unsicher, ob die zehnte Ausgabe überhaupt würde stattfinden können. Die Euphorie war gross, als klar war, dass jeden Abend 70 Jazzliebhaber endlich wieder in den Genuss von Live-Musik in der Oberen Mühle kommen würden. «Wir freuen uns riesig», sagt Thomas Müller vom sechsköpfigen Organisationskomitee. «Alle warteten darauf, dass der Kulturbetrieb wieder losgeht.»