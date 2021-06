Gemeinderat befürwortet Oldtimerclassic mit Flugshow

Der Gemeinderat habe sich in seiner Entscheidungsfindung Gedanken zu Lärmimmissionen und dem allgemeinen Schutz von Wald-, Nutz- und Haustieren gemacht. «Da der Anlass allerdings nur alle zwei Jahre stattfindet und während dieser Zeit der gesamte Raum bereits durch den bestehenden Veranstaltungsbetrieb stark belastet wird, bewegen sich die negativen Begleiterscheinungen für die geplante Flugvorführung in einem überschaubaren Rahmen.» Dem Gesuch für eine Flugvorführung der Patrouille Suisse am Oldtimerclassic Hittnau vom 3. bis 4. September 2022 werde somit entsprochen. Gegen diesen Beschluss kann allerdings noch schriftlich Beschwerde erhoben werden.



Der «kleine Bruder» der Oldtimerclassic, das Hittnauer Oldtimertreffen, findet bereits am 19. und 20. Juni ab 10 Uhr statt. Es ist bereits die zehnte Austragung des Treffens, bei dem alle Fahrzeuge willkommen sind. Ein Eintritt wird nicht erhoben, es gibt eine Festwirtschaft.