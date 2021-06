Die Wildberger heissen zum letzten Mal zwei Jahresrechnungen gut

Erneut musste die Gemeindeversammlung in Wildberg am Mittwochabend in der Turnhalle durchgeführt werden. «Hoffentlich zum letzten Mal», betonte Gemeindepräsident Dölf Conrad (SVP) in seiner Begrüssungsansprache vor 39 anwesenden Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern. «Es wäre schön, wenn wir die nächste Versammlung wieder in der Kirche abhalten können, mit einem Apéro im Anschluss.»