Dübendorfer Löwenflüsterer in US-Talkshow zu Gast

Er ist jung, aus Dübendorf und tollt am liebsten mit wilden Katzen durch die Gegend: Dean Schneider führt in Südafrika einen privaten Park für Raubkatzen und andere Wildtiere. Am Montag hatte der 28-Jährige einen grossen Auftritt in der US-Fernsehshow von Talkmasterin Ellen DeGeneres.

Per Zoom zugeschaltet erzählte Schneider – mit unverkennbarem Schweizer Akzent – von seiner Arbeit mit den Tieren. Auf die Frage der Moderatorin, ob er nicht auch schon von den Raubkatzen verletzt worden sei, antwortete er gelassen: «Ich werde jeden Tag verletzt.» Schnitte, Kratzer und Bisse lägen bei ihm an der Tagesordnung. «Aber das gehört dazu. Ich habe mein Leben den Tieren angepasst, nicht umgekehrt.» Und da gehe es eben etwas gröber zu und her. «Ich richte mich nach ihren Regeln.»