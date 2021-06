Wie das Unwetter in der Region wütete

Bereits am Wochenende und zum Wochenstart hätte zumindest teilweise die Sonne scheinen sollen. Stattdessen regnet es seit Samstag teilweise wie aus Kübeln. Dies führte zu schlechter Sicht und Überflutungen auf den Strasse. Gemäss Verkehrsdienst TCS ist es nun am am Montagabend vor allem im Bezirk Pfäffikon zu Strassensperrungen gekommen.

Starke Schäden im Tösstal

So musste laut dem TCS die Hombergstrasse von Kemptthal Richtung Illnau in Höhe Ottikon gesperrt werden. Schuld sind Schäden und Wasser auf der Fahrbahn. Auf der Strecke zwischen Kemptthal und Illnau ist es ausserdem zu einem Erdrutsch gekommen, was das Befahren in beide Richtungen verunmöglichte.