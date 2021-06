Lindauer erteilen Kredit für Kreiselbau eine Abfuhr

Gemeindepräsident Bernard Hosang (FDP) konnte am Montagabend im Buck-Saal in Tagelswangen 104 Stimmberechtigte begrüssen. Das dritte Geschäft des Abends, das Kreditbegehren für den Bau eines Kreisels, generierte hohen Diskussionsbedarf.

Gemeinderätin Susanne Sorg-Keller (FDP) referierte über den Kreditantrag von 587'500 Franken für den geplanten Neubau eines Kreisels am Knoten Zürcher-/Grundacherstrasse. Dies sei der anteilmässige Beitrag der Gemeinde an das Bauprojekt des Kantons, das eine Sanierung des Strassenabschnittes zwischen Balterswil und dem Ortseingang von Tagelswangen vorsieht.

Geplanter Kreiselbau löst Kritik aus

Auf diesem Abschnitt bestehe ein grosser Sanierungsbedarf, betonte die Referentin. Das Projekt sieht den Bau eines Kleinkreisels mit 26 Meter Aussendurchmesser vor. Ein Kreisel könne den Knoten Grundacher-/Neustadtstrasse in beiden Fahrtrichtungen beruhigen.

«Ich sehe den Nutzen einfach nicht, ein Kreisel ist fehl am Platz.»

Daniel Graf, Votant

Aus der Versammlung wurde in der Folge Kritik am Vorhaben des Gemeinderates geäussert. Votant Albert Kurz meinte, dass man in Lindau doch keinen Kreisel bauen müsse, nur damit der Bus nach links abbiegen könne. Er vermutet vielmehr, dass ein Kreisel den Verkehrsfluss erschwere. Dies weil der Verkehr von Baltenswil her quasi «paketweise» durch eine Lichtsignalanlage gesteuert, Richtung Tagelswangen gelange.

«Das Projekt ist eine Mogelpackung»

Votant Daniel Graf erachtet den Bau eines Kreisels in diversen Belangen als «kontraproduktiv». Er vermutet eine höhere Feinstaubbelastung, weil man das Tempo stark reduzieren müsste. «Ich sehe den Nutzen einfach nicht, ein Kreisel ist fehl am Platz», schloss er.

«Für mich als Velofahrer wäre dies eine gute Investition.»

Urs Dietschi

Urs Dietschi hingegen begrüsst es, wenn ein Kreisel gebaut würde. «Für mich als Velofahrer wäre dies eine gute Investition», meinte er, der Verkehr würde insgesamt beruhigt. Felix Hug bezeichnete das Projekt als Mogelpackung und regte der Versammlung an, nein zu sagen.

Beat Betschart erachtet das Ganze als Zwängerei. Die Kiesgrubenfahrzeuge seien wohl die einzigen Profiteure, vermutete er. Votant Danilo D’Emilio outete sich als Auto-, Velo- und Motorradfahrer. Ein Kreisel generiere gar zusätzliches Unfallpotenzial, insbesondere für Velofahrer. Urs Meier erinnerte an eine bauliche Anpassung beim Schulhaus Eselriet in Effretikon und folgerte daraus, dass man eine Verkehrsberuhigung auch anders angehen könne.

Nach erschöpfter Diskussion kamen bei diesem Geschäft erstmals die Stimmenzähler zum Einsatz. 56 Stimmberechtigte sprachen sich gegen das Kreditbegehren aus, 40 gaben ihre Zustimmung.

Jahresrechnung 2020: «Ein schönes Resultat»

Die Jahresrechnung 2020 schloss bei einem Aufwand von rund 38 Millionen Franken und einem Ertrag von 42,3 Millionen Franken mit einem Ertragsüberschuss in Höhe von 4,3 Millionen Franken. Damit weicht das Resultat gegenüber dem budgetierten Ertragsüberschuss um 5,1 Millionen Franken ab.

Der Gemeindepräsident und Finanzvorstand bezeichnete das Plus als «gutes und schönes Resultat». Er verwies auf mehrere Faktoren, welche die Rechnung beeinflusst hätten. So hätten zum Beispiel im vergangenen Jahr die budgetierten Grundstückgewinnsteuern nicht veranlagt werden können. Erfreulicherweise habe man dafür bei den ordentlichen Steuern Mehreinnahmen in Höhe von zwei Millionen Franken verzeichnen können.

«Wir dürfen uns über einen gesunden Finanzhaushalt freuen.»

Gemeindepräsident Bernard Hosang (FDP)

Zum beachtlichen Ertragsüberschuss habe ebenso der Buchgewinn aus der Überführung der Spezialfinanzierung «Elektrizitätswerke» in die EW Lindau AG beigetragen. Hosang folgerte, dass mit dem ausgewiesenen Resultat die relative Steuerkraft der Gemeinde weiter anwachse und die Beiträge aus dem Finanzhaushalt für das Jahr 2022, je nach Entwicklung des Kantonsmittels, einbrechen würden.

Beim Sachaufwand habe man weniger Geld ausgegeben, zum Beispiel wegen gestrichener schulischer Aktivitäten wie Klassenlager oder Schulreisen, dies wegen der Corona-Pandemie. «Wir dürfen uns über einen gesunden Finanzhaushalt freuen», schloss Hosang. Der Souverän genehmigte die Rechnung 2020 grossmehrheitlich.

Bauabrechnung mit Mehrkosten

Peter Reinhard, Vorsteher des Ressort Gesellschaft (SP), kommentierte die Abrechnung über die Erstellung eines neuen Spiel- und Begegnungsplatzes auf dem Areal des ehemaligen Skaterplatzes Grafstal. Der neu gestaltete Platz ist seit September 2020 in Betrieb.

Der Souverän hatte im Juni 2019 einen Bruttokredit von 240'000 Franken bewilligt. Die Bruttokosten beliefen sich letztlich auf 260'050 Franken. Die Mehrausgaben von letztlich 15'848 Franken seien aufgrund nicht voraussehbarer Zusatzarbeiten wie verbesserte Entwässerung der Oberfläche, Erneuerung der bestehenden Asphaltfläche und zusätzliche Sicherungsmassnahmen entstanden. Die Versammlung genehmigte die Abrechnung grossmehrheitlich.

Dorfkernentwicklung

Das letzte Geschäft des Abends befasste sich mit der Dorfkernentwicklung Lindau. Im Wesentlichen geht es um die Planung von Begegnungsplätzen im Dorfkern sowie um den Bau eines neues Gemeindehauses. Um die Planung voranzutreiben, sei nun die Durchführung eines Architekturwettbewerbes für die Dorfkernentwicklung zu genehmigen. Der Souverän sprach sich klar für den vorgelegten Kredit in Höhe von 175'000 Franken aus.

(Marcel Vollenweider)