Jazz in Dübendorf feiert zehn Jahre Jazztage

Aus Deutschland, Österreich, Norwegen und Estland reisen Musikerinnen und Musiker für die 10. Jazztage nach Dübendorf. Unter den Instrumenten im Gepäck der Bands befinden sich auch das Flügelhorn und das Ziegenhorn. So, wie das Alphorn in der Schweizer Jazzmusik oft zu hören sei, werde auch mit dem Ziegenhorn oder dem Flügelhorn in der Jazz-Szene experimentiert, sagt Toni Lanzendörfer, Mitorganisator der 10. Dübendorfer Jazztage