Glorios bis desaströs: Die Guten Dienste der Schweiz

Weltgeschichte liegt in der Luft, wenn sich am 16. Juni in Genf Joe Biden und Wladimir Putin erstmals als Präsidenten in die Augen sehen. Mit dem Gipfeltreffen kann sich die Schweiz der Welt wieder einmal so präsentieren, wie sie das am liebsten tut: mit ihren Guten Diensten.

Macht sie die Welt mit dem Biden-Putin-Gipfel friedlicher? Oder enden die Guten Dienste wieder einmal im Debakel, so wie auch schon? Ein Crashkurs über die Hoch- und Tiefpunkte eines Schweizer Mythos.

Am Anfang war ein Kriegsschiff

Schon die alten Eidgenossen versuchten sich sporadisch als Friedensstifter zwischen den Grossmächten – allerdings recht erfolglos. Die Geburtsstunde der Guten Dienste, wie wir sie heute verstehen, ist vor ziemlich genau 150 Jahren: Am 15. September 1872 tagt im Genfer Rathaus ein internationales Schiedsgericht und verurteilt Grossbritannien zu einer Strafzahlung an die USA.

Das Vergehen der Briten: Sie hatten im US-Bürgerkrieg Kriegsschiffe an die Südstaaten geliefert. Darunter war die berüchtigte Alabama, die Dutzende Nordstaaten-Schiffe versenkte. Dank des Genfer Schiedsspruchs wird der Konflikt zwischen Washington und London friedlich beigelegt. Für die Schweiz ist die Alabama-Affäre ein erster Schritt zu ihrer Lieblingsrolle als Friedensstifterin.

Bern schnappt sich die erste Weltorganisation

Im 19. Jahrhundert zwingt die technische Revolution die Staaten zu mehr Zusammenarbeit. Erste internationale Organisationen entstehen – und der Bundesrat lockt sie in die Schweiz. In Bern entstehen 1865 die Internationale Telegraphenunion und 1874 der Weltpostverein. Das erste Kapitel einer Erfolgsgeschichte: Heute haben 45 internationale Organisationen ihren Sitz in der Schweiz, mehr als in jedem anderen Land der Welt. Diese Organisationen werden ein wichtige Grundlage für die Guten Dienste.

Der Historiker Sacha Zala nennt vier Gründe für die Anziehungskraft der Schweiz: Die verkehrstechnisch zentrale Lage; die Tatsache, dass die Schweiz keine Grossmacht ist; die Neutralität – «und last but not least ist die Schweiz für Konferenzteilnehmer auch touristisch interessant», sagt Zala.

Angenehmer Nebeneffekt: Manche Alt-Bundesräte erhalten bei diesen frühen Weltorganisationen ein gut bezahltes Alters-Jöbchen. So kann sich der damals notorisch unterfinanzierte Bundesstaat die Bundesratsrenten sparen.

Riesenskandal im Weltkrieg

Der Erste Weltkrieg setzt dem Schiedswesen, das mit dem Alabama-Fall so glorios begann, ein abruptes Ende. Stattdessen versucht sich der Bundesrat mit riskanten Vermittlungsversuchen. 1917 wollen der SP-Politiker Robert Grimm und der FDP-Bundesrat Arthur Hoffmann einen Separatfrieden zwischen dem Deutschen Reich und Russland herbeiführen. Ihre neutralitätswidrige Geheimaktion fliegt auf, und Hoffmann muss als Bundesrat sofort zurücktreten.