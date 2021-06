Ab Juli verkehren alle Zürcher Nachtzüge und Nachtbusse wieder

Seit März 2020 war das Nachtnetz wegen der Coronapandemie eingestellt. Nun wird das Angebot, da dank den Lockerungen an den Wochenenden wieder mehr Veranstaltungen stattfinden, am ersten Juli-Wochenende wieder in Betrieb genommen, wie der Zürcher Verkehrsverbund (ZVV) am Dienstag mitteilte.

Die Wiederaufnahme der Nachtangebote findet gemäss Mitteilung landesweit koordiniert statt. Ein früherer Start ist dabei nicht möglich, da die betriebliche Planung anspruchsvoll ist.

Nachtzuschlag fällt weg

Neu müssen Nachtschwärmerinnen und Nachtschwärmer auf dem ZVV-Netz keinen Zuschlag lösen. Bereits im vergangenen Sommer war dessen Abschaffung per Dezember 2020 beschlossen worden. Wegen der Einstellung des Nachtnetzes kam dies bislang aber noch nicht zum Tragen.

Das Schutzkonzept für den öffentlichen Verkehr gilt auch im Nachtnetz, wie der ZVV weiter festhält. Dabei gilt insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie an Haltestellen, Bahnhöfen und auf Perrons weiterhin eine Maskenpflicht.