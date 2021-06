WilaCare verimpfte 300 Dosen an einem Tag

Am Samstagmorgen startete die von Dorfarzt Hans-Peter Mösch und der WilaCare AG kurzfristig organisierte Impfkampagne «WILAimpft». Dafür wurde die Gemeinschaftspraxis im Herzen von Wila temporär zum Impfzentrum. Die Bevölkerung aus der näheren Umgebung hatte so die Möglichkeit, schnell, unkompliziert und vor allem in der Nähe einen Impftermin zu bekommen.



Stärkung nach der Impfung