Strassen wegen Unwetter gesperrt

Bereits am Wochenende und zum Wochenstart hätte zumindest teilweise die Sonne scheinen sollen. Stattdessen regnet es seit Samstag teilweise wie aus Kübeln. Dies führte zu schlechter Sicht und Überflutungen auf den Strasse. Gemäss TCS ist es nun am am Montag Abend zu Strassensperrungen gekommen.