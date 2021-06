So teuer sind die ständigen Personalwechsel in Bubikon

Man kennt das Phänomen: Kommt es in einem Betrieb in kurzer Zeit zu vielen Abgängen, macht das die Situation für die verbleibenden Angestellten in der Regel nur noch schwieriger. Nicht selten folgen darauf dann weitere Abgänge. Ein Teufelskreis. So geschehen offenbar auf der Bubiker Gemeindeverwaltung.