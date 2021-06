Sie zog die Anzeige zurück – dann tötete er sie

R. B. (Name der Redaktion bekannt) habe gewartet, bis die Kinder aus dem Haus waren. Dann sei er mit einem Küchenmesser ins Schlafzimmer gegangen und habe auf seine Frau Alma eingestochen, die im gemeinsamen Ehebett lag. «Besonders skrupellos» sei der Beschuldigte vorgegangen, heisst es in der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach, die dieser Zeitung vorliegt. Sie wirft dem Kosovaren mehrfachen Mord vor. Denn am gleichen Morgen erstach er auch Almas Schwester, die gerade zu Gast war.