In der «Herzetappe 10» wird bald gemeinschaftlich gewohnt

«Das im First geteilte Bauernhaus hatte repräsentativen Charakter. Es ist ein Typus, der im Zürcher Oberland eigentlich nicht vorkommt», sagt Furter. Aus diesem Grund sei das Haus und vor allem seine Fassade vom Heimatschutz denn auch unter Schutz gestellt worden. «Weil es im Inneren immer mal wieder umgebaut wurde, ist dort heute nur noch wenig Ursprüngliches vorhanden.»

Auf das gemauerte Sockelgeschoss bauten die Bauherren damals einen Riegelbau aus Holz, der in gutem Zustand ist, an gewissen Stellen aber repariert werden muss. «Die Bewohner der letzten Jahrzehnte haben deutliche Spuren hinterlassen», heisst es dazu in der Mietdokumentation.

Furter zufolge wurde viel gebastelt, gestrichen und gepinselt. Bei der Renovation werde man darum vor allem die Oberflächen erneuern. «Es sind fast überall mehrere Schichten Dispersion auf den Wänden. Das ruiniert die Substanz und kann nur mechanisch entfernt werden. Mit Dispersion aus dem Baumarkt bringt man jedes Gebäude an seine Grenzen, abgesehen davon, dass die Farbe selber schon giftig ist», sagt er.

Schafwolle für die Wände

Solche Wände wollte man den künftigen Bewohnern nicht zumuten. Furter plant und baut selber mit Naturbaustoffen, und auch die Gemcop hat sich dazu verpflichtet, «sämtliche Handlungen, Dienstleistungen und Entscheide in Achtung vor der Natur» zu tätigen. Darum legen die Genossenschafter bei der Renovation viel Wert auf natürliche Materialien. «Fast alles, was wir hier verbauen werden, ist recyclebar», sagt Furter. «Es geht uns auch um alte Rezepturen, die fast in Vergessenheit geraten sind. Um Rezepturen aus Rohstoffen, die vor unserer Haustüre erhältlich sind. Und es geht um altes Wissen im Umgang mit diesen Baustoffen.»

Zum Dämmen werden die Handwerker einen mineralischen Putz verwenden, aber auch Zellulose und Schafwolle. Die Wände werden mit Lehm verputzt oder mit Fichte getäfert. Furter geht sogar so weit, dass er das Holz «zum idealen Mondstand Ende Dezember» schlagen will, damit es ruhiger und beständiger ist.

Um das Holz zu veredeln, werden die Handwerker zudem einen Anstrich aus Kalk und Magermilch aus der Molkerei Wernetshausen aufbringen. «Bei einer solchen Bauweise fällt viel weniger Abfall an. Wir können den Bedarf an Baumaterial und an Energie so drastisch reduzieren», sagt Wischnitzky. Der Wärmebedarf soll mit einer Pelletheizung gedeckt werden, die durch Solarpanels ergänzt wird.

Offen sein für Experiment

Und obwohl das Projekt aufgrund der Corona-Pandemie «ein paar Monate im Rückstand» ist, glaubt er, dass das Haus schon nächstes Jahr wieder bewohnbar sein wird. «Zwei Drittel der Finanzierung sind bereits gesichert», sagt Wischnitzky. «Die Pläne sind parat, der Architekt ist parat. Jetzt geht es nur noch darum, weitere Genossenschafterinnen und Genossenschafter respektive Interessenten zu finden, die gerne gemeinschaftlich wohnen oder Lust haben, am Projekt aktiv mitzuwirken.»

Besonders tief ins Portemonnaie greifen müssen die künftigen Bewohner nicht: Zwischen 880 und 1350 Franken werden die Wohneinheiten pro Monat kosten. Aber sie sollten genug flexibel sein, um sich auf ein solches Wohnexperiment einzulassen. «Ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass es befreiend sein kann, zu merken, dass gewisse Dinge auch anders funktionieren als gewohnt.»

Wischnitzky fände es schön, wenn die Bewohnerschaft in vielerlei Hinsicht durchmischt wäre. «Das Haus ist nichts für Einzeltiere, die nichts mit anderen zu tun haben wollen», sagt er. «Aber es ist auf jeden Fall etwas für Menschen, die nicht so viel Raum brauchen, die ihren ökologischen Fussabdruck verringern wollen und es schätzen, andere Leute um sich zu haben.»

Weitere Infos zum Projekt gibts im Internet unter www.herzetappe10.ch