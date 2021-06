Fast hätte SRF die Schweizer Glücksformel geknackt

Eigentlich müsste das Schweizer Fernsehen jetzt ein nationales Care-Team aufbieten. Denn der Tag naht, an dem «Mini Schwiiz, dini Schwiiz» eingestellt wird. Nie mehr werden so wunderbare Sätze erklingen wie: «Luca Häseli hat seine ganze Kindheit in Gipf-Oberfrick verbracht.» Oder: «Dieter Wasser wird es in Biberstein nie langweilig. Er ist seit 40 Jahren Mitglied im Turnverein.»