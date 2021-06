«Die Strasse soll nicht zu einer Partymeile verkommen»

Für den ewigen Ruf in Uster nach mehr Begegnung, mehr Naherholung und mehr Wohn-, statt Schlafstadt hat die Gemeinderätin Natalie Lengacher (Grüne) eine klare Lösung: Autofreie Zonen.

Gleich zwei Postulate hat sie deshalb beim Ustermer Stadtrat eingereicht. Einmal soll dieser prüfen, ob die Post- und Gerichtsstrasse im Stadtzentrum bereits in den Sommerferien 2021 testweise zu einer autofreien Zone erklärt werden können. Das zweite Postulat will ebenfalls eine autofreie Zone, und zwar schon in diesem Sommer – aber nur in ausgewählten Quartierstrassen.

Gegen die Einsamkeit

Lengacher sagt: «Mit beiden Postulaten will ich vor allem mehr Raum für den Langsamverkehr schaffen.» Also für Velofahrende und Fussgänger. «Denn das Auto nimmt sich immer mehr Platz.» Weniger Autos führen laut Lengacher auch zu einer höheren Aufenthaltsqualität in Uster. Begegnungszonen würden die Isolation und Einsamkeit vermindern, die sich während dem Pandemiejahr verschärft hätten.

«In meinem Umfeld werden die Leute langsam ungeduldig. Sie fragen sich, wieso nichts passiert.» Natalie Lengacher, Gemeinderätin, Grüne

«Das Thema verkehrsbefreites Zentrum beschäftigt die Stadt schon lange und in meinem Umfeld werden die Leute langsam ungeduldig. Sie fragen sich, wieso nichts passiert.» Die Gemeinderätin goutiert zwar, dass der jetzige Stadtrat auch ein autofreies Zentrum wünsche, es fehle aber noch an Mut, Dinge auszuprobieren.

In den Medien habe sie von dem Zürcher Projekt «Brings ufd Gass» gehört, mit dem in Zürich probeweise ausgewählte Strassen vom Autoverkehr befreit werden. «Ich sehe da bei einigen Ustermer Strassen Potenzial, etwa bei der Zimikerstrasse. Dort spielen die Kinder oft, obwohl viele Autos durchfahren um abzukürzen», so Lengacher.

Angst vor der Partymeile

Der Stadtrat sieht die Sache aber weniger enthusiastisch: Das Quartierstrassen-Postulat, das Lengacher gemeinsam mit der Grünliberalen Gemeinderätin Ursula Räuftlin eingereicht hat, weist er zurück. Begründen tut er dies damit, dass aufgrund vieler freien Flächen und Naherholungsgebieten in Uster kein Bedarf dafür vorhanden sei. Er führt zudem an, dass verkehrsbefreite Quartierstrassen «Kindern ein falsches Bild in puncto Sicherheit» vermittelt würden. Zudem werde die Regelung mit vielen nötigen Ausnahmen, wie Besuchsverkehr, Lieferdienst, Kundengesprächen sehr aufwendig.