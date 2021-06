Der soziale Muskel braucht wieder Training

Es war alles wie immer. Aber doch nicht ganz.

Markus Blattner schaufelt Eiswürfel in einen Stoffbeutel und schlägt mit einem Holzhammer drauf. Die Eissplitter, die so entstehen, füllt er in vorgekühlte Gläser. Dieses Hämmern, für ihn als Barkeeper eine Routinehandlung, habe ihm in der vergangenen Woche einen Muskelkater beschert. Zum ersten Mal im Leben.

Der Pächter der Old Crow Bar in der Zürcher Altstadt links der Limmat hat nach mehrmonatiger Pause am Montag seine erste Schicht hinter der Theke bestritten. «Ein paar Handgriffe musste ich erst wieder einüben», sagt er.