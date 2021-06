Seltene Impf-Nebenwirkung bei jungen Männern beobachtet

Den Verdacht gab es seit Ende April. Damals zeigte ein israelischer Bericht, dass junge Männer in seltenen Fällen nach der zweiten Impfung mit dem Covid-19-Impfstoff von Pfizer/Biontech an einer Herzmuskelentzündung (Myokarditis) erkrankten. Wie immer bei solchen Meldungen mussten die Expertenabklären, ob die Myokarditis-Fälle zufällig zeitgleich mit der Impfung auftraten, also in einer durchschnittlichen Häufigkeit wie in anderen Jahren, oder ob sie häufiger vorkamen, als statistisch zu erwarten wäre.