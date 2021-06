Der Bahnhof Turbenthal ist ein Drehpunkt

Diese Änderungsarbeiten mussten 1990 in einer Nachtaktion erfolgen, gewissenhaft erledigt durch Josef Zumsteg und Daniel Kamber. Letzterer arbeitete noch mit Kurt Oehniger, dem wirklich letzten Turbenthaler Bahnhofvorstand, zusammen.

«Speziell war der Umgang mit den Gehörlosen.» Daniel Kamber, ehemaliger SBB-Mitarbeiter

Technische Geräte wie etwa der Billettautomat (siehe Box) ersetzten zunehmend den Menschen. Die ganze Automatisierung des Betriebes, sie erfolgte ab 2012 bis 2013, ging schliesslich einher mit der gänzlichen Schliessung des Schalters. «Es war schon merkwürdig, man wusste, dass es kommt, dann war es unwiderruflich vorbei», erinnert sich Daniel Kamber.

Aufmerksame Bahnfahrer

Fragt man ihn, was er für Erinnerungen an die Schalterzeit in Turbenthal hat, muss er nicht lange überlegen: «Speziell war der Umgang mit den Gehörlosen.» Sie seien mit vorbereiteten Zetteln an den Schalter gekommen, meist mit einem Lachen im Gesicht. Und er knüpft gleich den Faden zum 1994 verstorbenen Alfred «Alfi» Feuz, der im Gehörlosendorf gelebt hatte.

Alfi hielt sich gerne im Bereich des Bahnhofs auf und übernahm ehrenamtlich kleinere Handreichungen. «Manchmal hat er an das Bürofenster geklopft, wenn er das Gefühl gehabt hatte, wir hätten die Abläuteglocke nicht gehört, die signalisierte, wann ein Zug den Bahnhof Rämismühle oder Wila verlassen hat», erzählt der heute pensionierte Kamber schmunzelnd.

Und obwohl bis heute im Bahnhof Leute kommen und gehen, wirkt er aktuell irgendwie verlassen. Doch die Wohnung ist bewohnt und der Kiosk, der vor einiger Zeit geschlossen wurde, soll auch gelegentlich wieder geöffnet werden. Dies war bei der zuständigen Immobilienverwaltung zu erfahren. (Renate Gutknecht)



Die Büroklammer im Automaten

Vor rund 20 Jahren hat ein Mann eine Zwanzigernote in den Turbenthaler Billettautomaten geschoben. Doch das Billett kam nicht heraus. Auch der Versuch mit der Korrekturtaste fruchtete nichts, die Note blieb drin. Für einen weiteren Versuch hatte er nicht genügend Münz und der Schalter war geschlossen. Die Tochter quängelte, der Zug kam und ging, er aber war noch da. In der Folge machte er sich auf den Weg, um an Kleingeld zu kommen.

Es war Samstag, der nächste Zug fuhr erst in einer Stunde wieder, er hatte genug Zeit. Am Montag war er dann am Schalter, um seinem Ärger Luft zu machen. «Ah, Sie sind das», antwortete das freundliche Gegenüber. «Dann ist dies Ihre Note. Sehen Sie, hier hat es eine Büroklammer und die hat den Automaten blockiert. Wir mussten deshalb den Störungsdienst kommen lassen», erklärte er und schob dem verdutzten Mann die Note zu. (rg)