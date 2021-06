Wetziker Kulturszene macht auf sich aufmerksam

Lange Zeit stand die Wetziker Kultur wegen der Coronapandemie still. Langsam kehrt das Leben in die hiesige Szene zurück und das soll nicht unbemerkt bleiben. Der städtische Kulturbeauftragte Christophe Rosset hat darum Kulturveranstalter- und akteure zusammengetrommelt, um mit einem gemeinsamen Aktionstag an fünf verschiedenen Orten in Wetzikon etwas Lärm zu machen. Lärm im Sinne von: Wetzikons Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, dass es wieder losgeht. Mit Konzerten, Ausstellungen und Theatern.