Kult-Töffli-Firma kauft Land der Kuhn Rikon AG

«Zu verkaufen. 23‘167 Quadratmeter Baulandparzelle für Industrie und Gewerbe in 8486 Rikon.» Das stand in einem Inserat im «Tößthaler» von Ende Januar. Beim Land handelt es sich um eine Parzelle der Kuhn Rikon AG zwischen der Heizzentrale und der Töss. Respektive handelte. Denn mittlerweile ist sie verkauft – und zwar an die Mofakult AG aus Frauenfeld.