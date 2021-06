Wetziker Kulturszene macht auf sich aufmerksam

Lange Zeit stand die Wetziker Kultur wegen der Coronapandemie still. Langsam kehrt das Leben in die hiesige Szene zurück und das soll nicht unbemerkt bleiben. Der städtische Kulturbeauftragte Christophe Rosset hat darum Kulturveranstalter- und akteure zusammengetrommelt, um mit einem gemeinsamen Aktionstag an fünf verschiedenen Orten in Wetzikon etwas Lärm zu machen. Lärm im Sinne von: Wetzikons Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen, dass es wieder losgeht. Mit Konzerten, Ausstellungen und Theatern.

«Es hat sich gezeigt, dass es nach so einer langen Pause sehr schwierig ist, wieder auf das Publikumsniveau von vorher zu kommen. Schätzungen gehen von einem Publikumsverlust von rund 30 Prozent aus.» Umso wichtiger sei es, dass sich die Kulturszene wieder zeige und ins öffentliche Bewusstsein rücke, sagt Rosset.

Dezentrale Aktionen

Rossets Idee stiess am letzten Kulturtalk Ende April auf offene Ohren. Mitte Mai habe man in einer weiteren Sitzung das Projekt ausgearbeitet, sagt der Kulturbeauftragte. Und so finden am Samstag in der Kulturfabrik, im Scala, auf dem Leuenplatz, dem Rössliplatz in Robenhausen und der Boutique Blickfang ab 10 Uhr morgens verschiedene dezentrale Aktionen statt. Am Mittag trifft sich der ganze Kultur-Tross dann am Leuenplatz, wo es zum gemeinsamen Abschluss der Aktion kommt.

«Als so genannte «Guerilla-Aktion», schicken wir das Klaus-Egger Trio auf einem Traktor und Lader durch Wetzikon» Jaromir Ott, Kulturfabrik Wetzikon

In der Kulturfabrik beispielsweise wird der Aktionstag in den dort stattfinden Flohmi mit Crêpe-Stand integriert, wie Jaromir Ott sagt. Das sei aber noch nicht alles. «Als so genannte ˂Guerilla-Aktion˃ schicken wir das Klaus-Egger Trio auf einem Traktor und Lader durch Wetzikon», sagt der Präsident des Vereines Trägerschaft der Kulturfabrik Wetzikon.

Bei trockenem Wetter werde die Band an allen Standorten auftauchen, aber auch in den Strassen spielen. Sänger, Schlagzeuger und Bassist werden auf dem Anhänger mit akkubetriebenen Lautsprechern durch Wetzikon gefahren. «Das ist cool, mobil und auch etwas laut. Und es soll Aufmerksamkeit generieren», sagt Ott und lacht.

Das fahrende Klaus-Egger Trio sei corona-konform, da sie nirgends länger stehen bleiben und so keine Versammlungen generieren. Gegen Mittag werde man auf dem gemeinsamen Treffpunkt Leuenplatz auftauchen. «Alles ist ja ein wenig improvisiert. Wichtig ist, dass wir Rücksicht aufeinander nehmen. Und niemanden konkurrieren», sagt Ott. Dies, weil auf dem Leuenplatz selber auch Musikerinnen und Musiker zugegen seien.

Lob für Christophe Rosset

Beispielsweise die Violinistin Ursula Koelner. Sie spielt dort mit ihrem Trio d’Accordo und weiteren Mitgliedern des Vereines Musikforum Wetzikon. Unterstützung bekommt sie dabei von Roger Widmer, in Wetzikons Kulturszene als Chorleiter bekannt, und Susi Pfister am Hackbrett.

«Wir müssen die Leute aus dem Schlaf wecken. Sie haben sich daran gewöhnt, dass man auch anderes tun kann, als Kultur zu geniessen.» Ursula Koelner, Violinistin

Koelner sagt: «Wir müssen die Leute aus dem Schlaf wecken. Sie haben sich daran gewöhnt, dass man auch anderes tun kann, als Kultur zu geniessen.» Es sei schön, dass die Wetziker Kulturszene gemeinsam auftrete. «Die Bevölkerung soll uns wahrnehmen.»

Dass die Kulturschaffenden nicht alleine vor sich hin werkeln, sondern als zusammen an einem Strang ziehen, sei auch das Verdienst von Christophe Rosset, sagt Koelner. «Seit er als Kulturbeauftragter amtet, hat sich vieles getan. Er hat die Szene durch seine kommunikative Art geöffnet und vernetzt. Da muss man ihm ein Lob aussprechen.»

Abschluss mit gemeinsamem Lied

Rosset betont, dass nicht alles «durchorganisiert» sei. Vor dem Scala gibt es einen Grill und ebenfalls Live-Musik, die Clownin Lisa Bögli zeigt auf dem Leuenplatz Seifenblasen-Kunst und vor der Boutique Blickfang werde getöpfert. «Vieles passiert spontan. Der Tag ist ein Statement. Eine Botschaft der lokalen Kulturszene an die Bevölkerung.»

Am Mittag findet die Kultur-Intervention ihren Abschluss auf dem Leuenplatz. Mit einem gemeinsam gesungenen Lied, das Geert Dedapper, Sänger der Zéphyr Combo, eigens für den Anlass geschrieben habe, sagt Rosset. Um es den Wetzikerinnen und Wetzikern klar und deutlich zu sagen: «Wir sind wieder da.»