Im Tösstal braucht es mehr Sirenen

Wer kennt sie nicht, die Sirenentöne, die jeweils am ersten Mittwoch im Februar Jahr für Jahr durch Städte, Dörfer und Täler hallen? Teils werden diese Alarmsignale als ohrenbetäubend wahrgenommen.

An anderen Orten, gerade in der verwinkelten Topografie des Tösstals, kommen diese Sirenentöne aber in unterschiedlicher Qualität an – wenn überhaupt.

Es gibt Lücken in der Beschallung