«Viele Vergnügen» vor der Haustür

Mit der ZVV-Freizeit-App macht sogar die Planung eines Ausflugs Spass! Anstatt nach einzelnen Ausflugszielen zu suchen, kann man auf spielerische Art und Weise passende Angebote entdecken. Möglich macht dies ein Glücksrad in der App, an dem nach Lust und Laune gedreht werden kann. Wer Action und Spannung sucht, schaut sich als erstes die «abenteuerlichen Vergnügen» an. Und während Wasserratten einen Blick auf die «nassen Vergnügen» werfen, begutachten jene, die Interesse an Geschichte haben, die «historischen Vergnügen». Unentschlossene drehen einfach am Glücksrad, sodass der Zeiger auf eine zufällige Kategorie hüpft.

Nützlich ist auch der Link «Vergnügen mit Gutschein» zu jenen Ausflügen, die bei Anreise mit dem öV mit Vergünstigungen punkten.

Das Glücksrad zählt zehn unterschiedliche Arten von «Vergnügen», hinter denen insgesamt 100 Ausflugstipps stecken. So unterschiedlich die ZVV-Ausflugsziele sind, eines haben sie gemeinsam: Sie bieten viel Abwechslung und sind problemlos mit den öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Folgend stellen wir fünf ausgewählte Destinationen vor.

Für aktive Familien und Freunde: Boulderpark «Blockfeld» in Winterthur

Für den Nervenkitzel an Steilwänden und überhängenden Felsblöcken reist man nach Winterthur. Der grosszügige Boulderpark «Blockfeld» verspricht mit seiner abwechslungsreichen Kletterlandschaft «abenteuerliche Vergnügen». Um den besten Weg an den bis zu 4,5 Meter hohen Wänden zu finden, sind Geschicklichkeit, Konzentration und Kraft gefragt. Insgesamt können mehr als 200 Boulder begangen werden. Gebouldert wird im Gegensatz zum Klettern ohne Seil, jedoch immer auf Absprunghöhe. Eine dicke Hochsprungmatte sorgt für die nötige Sicherheit. Für Primarschulkinder eignen sich die speziell konzipierten KidsBoulder. Mit Unterstützung der Eltern können sogar bereits vierjährige Kletterbegeisterte bouldern. Ein – echtes! – Birkenwäldchen mit Slackline und eine Biwakhütte für Pausen schaffen eine behagliche Atmosphäre.

Anreise: Mit der S-Bahn bis Winterthur. Weiter mit Bus 3, 5 oder 7 bis «Winterthur, Eishalle».