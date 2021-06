Migros und Gemeinde Rüti gehen «verbindliche» Kooperation ein

Jetzt geht es also vorwärts. Und erst noch in die vom Gemeinderat Rüti gewünschte Richtung: Mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung mit der Migros Ostschweiz wird die künftige Entwicklung des Areals «Bandwies Süd», das sich in Gemeindebesitz befindet, sowie dem daran angrenzenden Migros-Areal «Bandwies Nord», geregelt. Die Gemeinde und der Detailhandelsriese möchten Erschliessung und Gestaltung der beiden Areale zusammen angehen, wie die Gemeinde mitteilt.