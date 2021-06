Hat Stadträtin Hofer das Kollegialitätsprinzip verletzt? 

Der Abstimmungskampf für oder gegen Tempo 30 in den Dübendorfer Quartieren ist in der heissesten Phase angelangt. Die Stimmung ist gereizt, der Schlagabtausch wird mit jedem Tag gehässiger. Mittlerweile hat sogar der Administrator der Facebookseite «Du bisch vo Dübendorf wenn» entnervt die Diskussion zum Thema abgeklemmt, was auf dieser debattierfreudigen Plattform etwas heissen will.