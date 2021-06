Züri Oberland Mäss findet auch dieses Jahr nicht statt

Während einzelne Festivalveranstalter für den Sommer bereits wieder Pläne schmieden, zieht man bei der Zürioberland Mäss (ZOM) die Reissleine. Nach dem Vorjahr sagen die Veranstalter die Messe auch für dieses Jahr ab. Dabei war man bis vor kurzem noch relativ optimistisch:

«Mit der Kommunikation des Dreiphasenplanes des Bundesrates entstanden reelle Chancen, dass die ZOM im September 2021 stattfinden könnte», schreiben die Veranstalter in einer Medienmitteilung.

Knackpunkt Kapazitätsbeschränkung

Doch nun zeigte sich, dass auch in der sogenannten «Normalisierungsphase» noch besondere Auflagen für Grossveranstaltungen gelten. Die am 26. Mai vom Bundesrat vorgestellten Bedingungen für grosse Publikumsmessen seien für die ZOM nicht umsetzbar, heisst es in der Mitteilung weiter.

Zwar lasse der Bund neu die Möglichkeit offen, dass nicht nur geimpfte, genesene oder getestete Personen eine Messe besuchen dürfen. «Knackpunkt ist allerdings die Kapazitätsbeschränkung, vor allem für Veranstaltungen ohne Covid-Zertifikat als Einlasskriterium.»

Absagen sind schon Routine

Eine Überwachung der Gesamt-Besucherzahl würde eine rigorose Zutrittskontrolle bedingen, so die Veranstalter. Ausserdem sei eine Messe mit der verlangten Anzahl von zehn Quadratmetern Freiraum pro Person nicht durchführbar. «Damit dürften wir noch 250 Personen im Zelt haben», sagt ZOM-Geschäftsführer Andreas Künzli. «Das würde alleine durch die Aussteller besetzt.»

Mittlerweile sind solche Absagen fast zur Routine für den Messeveranstalter geworden. «Die Enttäuschung ist schon gross, auch wenn wir mittlerweile besser mit der Situation umgehen können», sagt er. Man habe mit einer erneuten Absage rechnen müssen. Schon heute auf Lockerungen für den September zu spekulieren, sei zu riskant. Sowohl für ihn, als auch für die Aussteller.

«Herber Schlag»

«Der Wegfall der ZOM ist auch für die 250 Aussteller und die zahlreichen direkten und indirekten Nutzniesser des überregionalen Grossanlasses ein herber Schlag», gibt Künzli zu bedenken. «Zum zweiten Mal in Folge fehlt damit eine bedeutend wirtschaftliche Wertschöpfung für die ganze Region.» Man prüfe nun mögliche Wege für die Alternativ-Veranstaltung ZOMplugged. Aber auch da sei noch vieles unklar. «Sicher ist, dass die eigentliche ZOM erst im Spätsommer 2022 stattfinden wird.»