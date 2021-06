Notebooks für Schüler spalten das Wetziker Parlament

Die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran. Klar, dass sie dabei auch vor den Schulen nicht Halt macht. Darin sind sich auch die Parlamentarierinnen und Parlamentarier in Wetzikon einig. Nur wie viel Digitalisierung in den Schulen gut sein soll, darüber gehen die Meinungen weit auseinander, wie am Montagabend in der Parlamentssitzung zu beobachten war.

Es ging um einen von der Schulpflege beantragten Kredit von 740‘000 Franken für die Anschaffung von zusätzlichen Notebooks an Wetziker Schulen. Rund 2500 der 25‘000 Einwohner Wetzikons seien Schüler, was den finanziellen Aspekt der Vorlage schon deutlich relativiere, sagte Christoph Wachter (SP) von der vorberatenden Kommission.

Wetzikon hinkt hinterher

Die Umsetzung des Lehrplan 21 bedinge einen ausgewiesenen Bedarf an ortsunabhängig nutzbarer IT-Infrastruktur. Die Geräteausstattung der Sekundarschule soll auf das Verhältnis 1:1 angehoben werden, in der Mittelstufe auf das Verhältnis 1:2. Was 700 zusätzliche Geräte bedeute.

Stadtrat Jürg Schuler (FDP) liess ebenfalls keine Zweifel daran aufkommen, dass die Aufstockung der Notebooks nötig sei. «Wir sind mit sämtlichen Bemerkungen der Kommission einverstanden und teilen die Ansicht.» Umso mehr, als Wetzikon beim Thema Ausrüstung der Klassen mit digitalen Geräten den Zielen des Bildungsrates hinterherhinke.

Es werde heute sowohl im Gymi als auch in der Berufslehre an vorausgesetzt, dass die Schülerinnen und Schüler vertiefte technische Anwendungskenntnisse hätten. «Haben unsere Schüler das nicht, sind sie vom ersten Tag an benachteiligt.»

SVP will «massvollen Ausbau»

Insbesondere die SVP-Fraktion sieht die digitale Aufrüstung an Wetzikons Schulen aber kritisch. Die SVP unterstütze einen «massvollen Ausbau der Informatik-Infrastruktur, um die Schule fit für die Zukunft zu machen. Für Maximallösungen mit zu wenig hinterfragten Empfehlungen sind wir aber nicht zu haben», sagte Zeno Schärer. Sie würden den Antrag ablehnen, weil man damit einen sehr bequemen Weg gehe, der den Lehrern organisatorisch wenig abverlange.

«Der Mensch bleibt nach wie vor ein analoges Wesen.» Timotheus Bruderer (SVP)

Er habe zudem gehört, dass die Gerätenutzung durch die Lehrer sehr unterschiedlich sei und diese teilweise kaum ausgepackt würden. Parteikollege Timotheus Bruderer sprach davon, dass Kinder zwar an die digitale Welt herangeführt werden sollten, dies aber im Kindergartenalter besser mit Kopf, Herz und Hand geschehe. «Der Mensch bleibt nach wie vor ein analoges Wesen.»

Zusätzliche Laptops sind «keine Luxuslösung»