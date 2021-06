Konditorei Janz aus Wila verpasst «Bäckerkrone» nur knapp

Bereits zum neunten Mal wurde 2021 die nationale Branchenauszeichnung «Bäckerkrone» verliehen. Am Dienstag hat in Bern die Preisverleihung stattgefunden. Die Auszeichnung stehe für Ideenreichtum, Professionalität, Begabung sowie ausserordentliches Engagement, heisst es in einer Mitteilung vom Schweizerischen Bäcker-Confiseurmeister-Verband (SBC). Der Preis ist mit 15‘000 Franken dotiert.

Unter den drei Finalisten befand sich auch die Konditorei Café Janz mit Filialen in Wila und Wetzikon. Ganz zum Sieg reichte es jedoch nicht. «Wir sind sehr stolz, unter den drei Finalisten gewesen zu sein», sagt Christian Janz Deppeler. «Dass es nicht geklappt hat mit dem Sieg ist zwar schade, wir machen aber weiter wie bis anhin: Ehrliche, handwerkliche Produkte sind unser Credo und wir freuen uns, weiterhin mit grossem Berufsstolz in unserer Produktionsstätte in Wila wirken zu können.»

105 Betriebe zu Auswahl

Die Auszeichnung wird vom Schweizerischen Bäcker-Confiseurmeister-Verband und dem Schweizerischen Hefeverband (SHV) vergeben. 105 Bäckerei-Confiserie-Betriebe standen für die Auszeichnung zur Auswahl. Laut der Mitteilung reichten zehn Betriebe ein Bewerbungsdossier ein, 99 wurden online nominiert und bei vier Betrieben geschah beides.

Die in die engere Wahl gekommenen Betriebe wurden durch eine Delegation der Jury besucht und bewertet. Den Sieg nach Hause holte La Patisserie David Schmid aus Zofingen. Ebenfalls auf dem Ehrenplatz landete die Bäckerei-Konditorei Mohn AG aus Sulgen. (gäh)