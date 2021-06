Im Märli-Zug von Bauma nach Bäretswil

An zwei Sonntagen in dieser Saison bietet der Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland (DVZO) eine spezielle Zugsfahrt für Kinder an. Das schreibt der Verein in einer Mitteilung. Die jungen Fahrgäste werden am 20. Juni und 19. September auf der Fahrt von Bauma nach Bäretswil und zurück mit Geschichten aus der Märchenwelt unterhalten.