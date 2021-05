«Wir brauchen keine Sprachpolizei»

Die aktuelle Entwicklung geht aber in die entgegengesetzte Richtung. Frankreich verbietet das Gendern an der Grundschule, wogegen in Deutschland und in der Schweiz Unis von den Studierenden Gendersprache einfordern.

Trotzdem bin ich dagegen, Regelungen von oben zu erlassen. Bisher hat es eigentlich immer gut funktioniert, dass eine Sprachgemeinschaft sich am Ende selbst geeinigt hat. Unverheiratete Frauen als Fräulein anzusprechen, war in meiner Kindheit üblich. Heute tun dies die meisten aus guten Gründen nicht mehr – ohne dass das Wort verboten ist. Wer dennoch die Anrede «Fräulein» verwendet, der muss damit rechnen, in eine bestimmte Ecke gestellt zu werden. Sprachwandel kann und muss nicht innerhalb eines Jahres geschehen. Sicher ist, Zwang erzeugt oft Abwehr. Und bei der Thematik Gendersprache wird sich wohl nie eine einzige, eindeutige Regel findet lassen.

«Sprache macht in der Politik die Ideologie sichtbar.»

Aber eine Sprachgemeinschaft muss sich doch in solch einem wichtigen Punkt auf einen gemeinsamen Nenner einigen.

Da bin ich mir nicht so sicher. Es gibt den schönen Begriff der «inneren Mehrsprachigkeit». Im konkreten Fall heisst das für mich: Von einer Stellenausschreibung erwarte ich durchaus, dass sie beide Geschlechter anspricht und niemanden ausschliesst. Von Literatur, auch von zeitgenössischer, fordere ich das hingegen nicht.

Das macht unsere Kommunikation komplizierter. Praktisch ist eine Sprache dann, wenn sie möglichst eindeutig ist.

Tatsächlich erlebe ich in meinem privaten Umfeld, dass Menschen, die sich selbst für kompetente Sprecherinnen und Sprecher halten, verunsichert sind. Ob sie nun gendern oder nicht: Sie plagt das Gefühl, sie könnten sich blamieren. Ich höre dann: Haben wir nicht grössere Sorgen als eine geschlechtergerechte Sprache? Selbstverständlich, wir haben grössere Sorgen, die Migrationsproblematik beispielsweise. Aber das ist kein Grund, sich nicht über die Sprache kritische Gedanken zu machen.

Gibt es eigentlich eine typische Instrumentalisierung der Sprache durch die politische Rechte? Und eine durch die Linke?

Mit Sprache, oft mit einzelnen Wörtern, macht man in der Politik generell die eigene Ideologie sichtbar. Die Rechte gebraucht die Sprache oft, um unliebsame Minderheiten herabzusetzen. Die Linke macht die Sprache zum Vehikel ihrer Identitätspolitik, mit der sie sich, so die Behauptung, für die Bedürfnisse und Anerkennung spezifischer Gruppen einsetzen will.

Aber sind nicht gerade die Folgen einer moralisierenden identitätspolitischen Sprache absurd? Man kann heute, zum Beispiel an einer Universität, seine Karriere ruinieren, wenn man das falsche Wort gebraucht für die Bezeichnung einer Ethnie.

Bei sogenannten Sprachtabus muss man unterscheiden. Sprachtabus sind an sich nichts Schlechtes; manche sind alleine schon aus Höflichkeit gerechtfertigt. Wenn Sinti und Roma sagen, «Zigeuner» ist für uns eine diskriminierende Bezeichnung, dann ist das Grund genug, diese Gruppe nicht mehr so anzusprechen; das gebietet, wie erwähnt, die Höflichkeit. Und ein Recht auf die sprachliche Herabsetzung anderer gibt es schon gar nicht. Wenn ein Sprachtabu der Respektierung anderer dient, dann ist das nichts Schlechtes.

Sprachtabus gehen jedoch mittlerweile viel weiter, gewisse Wörter können gar nicht mehr verwendet werden.

Dass man das Wort «Zigeuner» oder andere bei Strafe überhaupt nicht mehr aussprechen darf, etwa in der Diskussion über Sprache oder Geschichte, das finde ich absurd. Da fühle ich mich an George Orwells Roman «1984» erinnert. Ich bin auch nicht der Meinung, man müsse «Jim Knopf» oder «Pippi Langstrumpf» neu schreiben, weil diese Bücher im Original Wörter enthalten, die heute als politisch unkorrekt gelten. Wenn wir damit anfangen, wo wollen wir dann aufhören? Lesen Sie mal die Bibel. Soll es in der Weihnachtsgeschichte neu heissen: «Es waren Hirtinnen und Hirten auf dem Felde»? Das wäre historisch absurd.

«Natürlich drücke ich mich als Wissenschafter anders aus als privat.»

Einen der sonderbarsten Polit-Jargons im deutschsprachigen Raum kreierte der Links-Terrorismus in den 70er-Jahren, die RAF…

Nun gut, diese Sprache gibt es nicht mehr, aber sie ist hin und wieder linguistisch untersucht worden. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, eine Sammlung von Pamphleten der Roten Armee Fraktion zu lesen. Darin sind die bekannten Wörter und Phrasen zu lesen wie «Volkskrieg», «Schweinebullen» oder «Natürlich darf geschossen werden». Das Erstaunlichste an diesem RAF-Jargon scheint mir aber: wie hermetisch und oft unverständlich er ist. Dabei wollten diese Leute die Massen erreichen.

Wie sehr sollen wir uns über die richtige Sprache streiten? Sind die aktuellen Debatten überhaupt noch funktional?

Sprache ist das zentrale Mittel der politischen Auseinandersetzung. Wenn wir nicht mehr miteinander sprechen, dann schlagen oder schiessen wir. Somit ist der Streit um die Sprache per se nichts Unnötiges oder gar Unanständiges. Zu einer Demokratie gehört der Konflikt darüber, wie wir etwas bezeichnen wollen. Was wir durchgehen lassen, was allenfalls die Würde von Mitmenschen verletzt.