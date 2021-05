So ehrlich sind die Zürcherinnen und Zürcher

Eigentlich sind sich Zürcherinnen und Zürcher Spitzenplätze in Rankings gewohnt – Lohn, Lebensqualität, ÖV. Bei der Ehrlichkeit haperte es allerdings. Das «Reader's Digest»-Magazin legte in 16 Städten je ein Dutzend Portemonnaies aus und beobachtete, wie viele der Finder es zurückgaben: Die reichen Zürcherinnen und Zürcher schnitten schlecht ab. Nur ein Drittel war so ehrlich und retournierte es. Das reichte nur für einen geteilten Rang 11, zusammen mit Rio de Janeiro und Bukarest.